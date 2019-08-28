СЕГОДНЯ 18:27 2019-08-28T18:49:56+03:00

В Италии демократическая партия поддержала кандидатуру Конте на пост премьера Фото: REUTERS

Согласно конституции страны, именно президент республики назначает премьер-министра, а по его предложению - министров.

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Демократическая партия Италии поддержала ушедшего ранее в отставку Джузеппе Конте на должность премьера страны.

Согласно конституции страны, именно президент республики назначает премьер-министра, а по его предложению - министров.

- Мы передали, что приняли предложение "Движения" указать имя премьера, о котором нам сообщалось в последние дни, - подчеркнул лидер демократической партии Никола Дзингаретти, пишет "РИА-Новости".

Сообщается, что кандидатура Джузеппе Конте являлась одним из условий, на которых партия "Движение 5 звезд", обладающая относительным большинством в парламенте Италии, вело переговоры о создании коалиции с оппозиционной Демократической партией.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях итальянский политик Джузеппе Конте объявил об отставке. Политик, выступая в сенате, заявил, что подаст президенту республики прошение о снятии полномочий.

ИСТОЧНИК KP.RU