В Италии демократическая партия поддержала кандидатуру Конте на пост премьера
Демократическая партия Италии поддержала ушедшего ранее в отставку Джузеппе Конте на должность премьера страны.
Согласно конституции страны, именно президент республики назначает премьер-министра, а по его предложению - министров.
- Мы передали, что приняли предложение "Движения" указать имя премьера, о котором нам сообщалось в последние дни, - подчеркнул лидер демократической партии Никола Дзингаретти, пишет "РИА-Новости".
Сообщается, что кандидатура Джузеппе Конте являлась одним из условий, на которых партия "Движение 5 звезд", обладающая относительным большинством в парламенте Италии, вело переговоры о создании коалиции с оппозиционной Демократической партией.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях итальянский политик Джузеппе Конте объявил об отставке. Политик, выступая в сенате, заявил, что подаст президенту республики прошение о снятии полномочий.
ИСТОЧНИК KP.RU