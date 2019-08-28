В партии Зеленского допустили увеличение подоходного налога на Украине

СЕГОДНЯ 18:37 2019-08-28T18:56:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В партии украинского лидера Владимира Зеленского "Слуга народа" допустили увеличение подоходного налога в стране в ближайшее время.

На данный момент НДФЛ в Незалежной составляет 18%.

- Умеренная прогрессия в НДФЛ имеет право на существование. Не доводить, конечно, ставку, как это было во Франции или США, до 70%, - заявили в пресс-службе партии.

Также представители "Слуги народа" подчеркнули, что нужно "поставить умеренную прогрессию, хотя бы плюс 5%, было бы уместно и справедливо".

По словам новоизбранного депутата Верховной рады Украины от партии "Слуга народа" Даниила Гетманцева, подобная инициатива еще обсуждается, в том числе с представителями общественности, пишет "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что партия "Слуга народа" устранит "лазейки" в Налоговом кодексе. Депутат Рады Даниил Гетманцев заявил, что меры будут приняты для предотвращения уклонения от налогов физическими лицами-предпринимателями.

ИСТОЧНИК KP.RU