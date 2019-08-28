2019-08-28T18:56:12+03:00
В мире

В партии Зеленского допустили увеличение подоходного налога на Украине

На данный момент НДФЛ в Незалежной составляет 18%
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
В партии Зеленского допустили увеличение подоходного налога на УкраинеВ партии Зеленского допустили увеличение подоходного налога на УкраинеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В партии украинского лидера Владимира Зеленского "Слуга народа" допустили увеличение подоходного налога в стране в ближайшее время.

На данный момент НДФЛ в Незалежной составляет 18%.

- Умеренная прогрессия в НДФЛ имеет право на существование. Не доводить, конечно, ставку, как это было во Франции или США, до 70%, - заявили в пресс-службе партии.

Также представители "Слуги народа" подчеркнули, что нужно "поставить умеренную прогрессию, хотя бы плюс 5%, было бы уместно и справедливо".

По словам новоизбранного депутата Верховной рады Украины от партии "Слуга народа" Даниила Гетманцева, подобная инициатива еще обсуждается, в том числе с представителями общественности, пишет "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что партия "Слуга народа" устранит "лазейки" в Налоговом кодексе. Депутат Рады Даниил Гетманцев заявил, что меры будут приняты для предотвращения уклонения от налогов физическими лицами-предпринимателями.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Рабочие, спасшие семью из пожара в Видом, получат премии
В Италии демократическая партия поддержала кандидатуру Конте на пост премьера
Эд Ширан заявил о творческой паузе
Число браков и разводов в России достигло рекордного минимума за последние 30 лет
Опрос: Зеленский добился рекордного доверия украинцев
В МИД РФ заявили, что Россия готова выступить гарантом соглашения между США и талибами
Елизавета II одобрила приостановку работы парламента Великобритании до середины октября
Водители начнут получать штрафы за выявленное с камер отсутствие ОСАГО с начала 2020 года
Медведев: Бюджет РФ до 2022 должен быть ориентированным на развитие науки
"Кушать меньше, но чаще": Главный диетолог Москвы дал советы по питанию школьников
Болтон обвинил КНР в краже технологий F-35 для собственного истребителя
МИД РФ: Россия рассчитывает на скорое и полное оправдание Вышинского
Сенатор Пушков оценил условие Волкера для присоединения РФ к "Большой семерке"
Испытания самолета МС-21 с российским двигателем начнутся с 2020 года
Новый космический корабль "Федерация" будет рассчитан на высоких космонавтов
Зеленский выступил за присоединение США к «Нормандскому формату»
Нью-Дели и Москва ведут подготовку к визита Путина в Индию в 2020 году
Российским пластическим хирургам увеличат срок обучения
«Вопрос не к нам»: Песков прокомментировал покупку Путиным мороженого у «той же» продавщицы
Дрон помешал посадке самолета в аэропорту Лондона
Коломойский призвал снять с РФ часть санкций
Песков назвал возмутительными инциденты с полицейскими в Екатеринбурге и Анапе
Начальник Генштаба ВС РФ и глава Военного комитета НАТО договорились продолжать контакт между сторонами
Ученые связали ожирение с пониженной реакцией на вкус еды
Списки обмена удерживаемых лиц между Украиной и Россией будут меняться
Россия продолжит оснащать армию Афганистана для борьбы с терроризмом