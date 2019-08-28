СЕГОДНЯ 19:34 2019-08-28T19:59:29+03:00

В 2020 году на портале госуслуг появится возможность проверить историю автомобиля Фото: ТАСС

Вице - премьер России заявил, что "это будет юридически значимая информация, которая будет влиять на выбор продавца и покупателя"

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Вице-премьер РФ Максим Акимов рассказал, что в 2020 году на портале госуслуг появится возможность проверить историю автомобиля.

Политик подчеркнул, что "это будет юридически значимая информация, которая будет влиять на выбор продавца и покупателя".

- Ведение единого рeeстра, по которому можно будет проверить онлайн всю историю регистрационных действий, то есть полный трeкинг владения автомобилем, - заявил Акимов.

Вице-премьер также добавил, что личный кабинет водителя на портале в даст возможность получать услуги коммерческих организаций. К примеру, запись на техосмотр или приобретение полиса.

Ранее на портале госуслуг в тестовом режиме были запущены следующие программы: "Утрата близкого человека", "Пенсия онлайн", "Подача заявлений в правоохранительные органы", "Правосудие онлайн" и "Обжалование штрафов онлайн", пишет "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что вице-премьер Максим Акимов согласовал концепцию электронного паспорта. Чиновник посчитал идею о пластиковой карте вместо документа лучшей.

ИСТОЧНИК KP.RU