Песков заявил, что убийство гражданина Грузии в Германии никак не связано с РФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не имеет никакого отношения к убийству, совершенному в Германии гражданином РФ.
Напомним,ранее в нескольких западных СМИ прозвучали множественные обвинения в причастности официальной Москвы к инциденту, пишет "ТАСС".
- Это дело не имеет никакого отношения к российскому государству, к официальным органам, - заявил Песков.
Напомним, ранее полиция сообщила, что неизвестный застрелил прохожего в Моабите. Позже он скрылся с места преступления. Прокуратура заявила о задержании подозреваемого - 49-летнего гражданина России. Убитым оказался 40-летний гражданин Грузии. Сообщалось, что мужчина был боевиком. Во время второй чеченской кампании он был полевым командиром и воевал на стороне Аслана Масхадова и главного чеченского боевика Шамиля Басаева. По версии западных СМИ, нападавший был выходцем из Чечни.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в ФРГ расследуют убийство бывшего грузинского боевика. Немецкая пресса строит выдвинула конспирологические версии вокруг расстрела пособника Шамиля Басаева.
ИСТОЧНИК KP.RU