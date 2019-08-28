Песков заявил, что убийство гражданина Грузии в Германии никак не связано с РФ

СЕГОДНЯ 19:38 2019-08-28T20:35:13+03:00

Песков заявил, что убийство гражданина Грузии в Берлине никак не связано с РФ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ранее в западных СМИ прозвучали обвинения в причастности Москвы к произошедшему

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не имеет никакого отношения к убийству, совершенному в Германии гражданином РФ.

Напомним,ранее в нескольких западных СМИ прозвучали множественные обвинения в причастности официальной Москвы к инциденту, пишет "ТАСС".

- Это дело не имеет никакого отношения к российскому государству, к официальным органам, - заявил Песков.

Напомним, ранее полиция сообщила, что неизвестный застрелил прохожего в Моабите. Позже он скрылся с места преступления. Прокуратура заявила о задержании подозреваемого - 49-летнего гражданина России. Убитым оказался 40-летний гражданин Грузии. Сообщалось, что мужчина был боевиком. Во время второй чеченской кампании он был полевым командиром и воевал на стороне Аслана Масхадова и главного чеченского боевика Шамиля Басаева. По версии западных СМИ, нападавший был выходцем из Чечни.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в ФРГ расследуют убийство бывшего грузинского боевика. Немецкая пресса строит выдвинула конспирологические версии вокруг расстрела пособника Шамиля Басаева.

ИСТОЧНИК KP.RU