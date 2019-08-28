Захарова прокомментировала новые антироссийские санкции США
По мнению официального представителя МИД РФ, ограничения приведут "к дальнейшему ухудшению возможности нормализации двустороннего взаимодействия"
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что второй пакет санкций США против РФ из-за дела Скрипалей ухудшает возможность нормализации двусторонних отношений.
Захарова также отметила, что ограничения, вводимые Штатами, служат "нелегитимным инструментом давления не только на нашу страну".
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ИСТОЧНИК KP.RU