2019-08-28T20:04:56+03:00
Политика

Захарова прокомментировала новые антироссийские санкции США

По мнению официального представителя МИД РФ, ограничения приведут "к дальнейшему ухудшению возможности нормализации двустороннего взаимодействия"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что второй пакет санкций США против РФ из-за дела Скрипалей ухудшает возможность нормализации двусторонних отношений.

Захарова также отметила, что ограничения, вводимые Штатами, служат "нелегитимным инструментом давления не только на нашу страну".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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