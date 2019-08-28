СЕГОДНЯ 20:42 2019-08-28T21:02:50+03:00

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Член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов поддержал идею проведения референдума о сокращении рабочей недели до четырех дней. Ранее стало известно о том, что было направлено соответствующее обращение министру труда РФ Максиму Топилину.

При этом политик заявил Радио "Комсомольская правда", что зарплаты россиян должны стать выше, потому что повысилась скорость и интенсивность труда.

- Интенсивность труда повысилась, скорость труда повысилась, но при этом продолжительность рабочего дня остается такой же, как в эпоху такую индустриальную, когда были другие скорости, - подчеркнул Милонов.

Политик также заявил, что россияне "должны начинать получать те же деньги, но не за пятидневную рабочую неделю, а за четырехдневную".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что при переходе на «четырехдневку» россиянам должны сохранить зарплаты. Политик поручил Минтруду изучить плюсы и минусы введения «четырехдневки» для экономики РФ. Свои предложения по этому вопросу Минтруд должен представить в правительство до 30 сентября.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/728726" frameborder="0"></iframe> Милонов предложил провести референдум по переходу на короткую рабочую неделю.

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ИСТОЧНИК KP.RU