Премьер-министр Украины Гройсман записал прощальное видеообращение

СЕГОДНЯ 21:25 2019-08-28T22:07:19+03:00

В видеоролике политик заявил, что передает новому кабмину стабильную и развивающуюся страну

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман записал прощальное видеообращение.

В нем политик заявил, что передает новому кабинету министров стабильную и развивающуюся страну. Также Гройсман пожелал удачи будущему премьеру страны.

Напомним, внеочередные парламентские выборы на Украине прошли 21 июля текущего года. Новый созыв парламента формирует кабинет министров. Верховная рада по представлению президента назначает премьера. "Новая" Рада начнет работу 29 августа, пишет "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что украинский премьер Владимир Гройсман обвинил бывшего президента Украины Петра Порошенко в сдерживании реформ в стране. Политик рассказал, что для согласования любого изменения требовались месяцы. В качестве примера заблокированных Порошенко инициатив, Гройсман назвал предложение проводить приватизацию предприятий по английскому праву.

ИСТОЧНИК KP.RU