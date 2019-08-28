СЕГОДНЯ 22:53 2019-08-28T23:11:37+03:00

Суд арестовал полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу несовершеннолетней спортсменки Фото: Архив "КП"

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Суд арестовал двоих бывших полицейских из Анапы по скандальному делу о принуждении к сексу 17-летней волейболистки.

Сообщается, что ближайшие два месяца мужчины проведут за решеткой.

К слову, ранее мэрия отмечала, что всего по делу проходят трое бывших полицейских.Однако теперь упоминаются только двое. О трех подозреваемых не сообщало ни следствие, ни прокуратура, ни адвокат,пишет "РИА-Новости".

Напомним, в понедельник, 26 августа, стало известно о том, что волейболистку молодежной сборной в Анапе изнасиловали трое полицейских. Товарищи спортсменки рассказали, что 17-летняя девушка плакала из-за произошедшего всю ночь и только утром рассказала обо всем своему тренеру.

Дело в том, что спортсменка пошла гулять со знакомым парнем по вечерней Анапе. Они уединились на пляже, там их застала полиция. Молодые люди при этом целовались и обнимались. Увидев правоохранителей, парень испугался и ушел, оставив девушку одну . Спортсменку полицейские задержали, грозились рассказать тренеру о непристойном поведении в общественном месте, обещали неприятности. А в итоге совратили испуганную девушку. Один караулил, пока двое других воспользовались несовершеннолетней.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне стали известны личности полицейских, склонивших к сексу 17-летнюю волейболистку в Анапе.

ИСТОЧНИК KP.RU