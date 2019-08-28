Генпрокуратура Украины: Освобождение Вышинского – это подготовка к обмену в формате «35 на 35»

28 Авг. 23:51 2019-08-29T00:02:03+03:00

Киевский суд выпустил из-под стражи главного редактора «РИА Новости Украина» под обязательство являться на заседания по первому требованию

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Решение суда освободить из-под стражи главного редактора портала РАИ «Новости Украина» Кирилла Вышинского, обвиняемого в поддержке ополченцев Донбасса и госизмене, это подготовка к обмену в формате «35 на 35», который запланирован между Россией и Украиной. Об этом сообщила пресс-секретарь украинского генерального прокурора Лариса Сарган.

«Сегодня в судебном заседании изменение меры пресечения Вышинскому состоялось в рамках подготовки к обмену «35 на 35» и с согласия самого Вышинского», - написала она на своей странице в Twitter.

Напомним, как писал сайт kp.ru, украинского журналиста арестовали 15 мая прошлого года, обвинив в публикации статей «антиукраинской направленности» в «рамках информационной спецоперации в интересах Российской Федерации». В среду, 28 августа, Кирилла Вышинского освободили под личное обязательство являться на заседания суда по первому требованию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/728648" frameborder="0"></iframe> «Я ждал этого решения больше года». Кирилл Вышинский выпущен из-под стражи.

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ИСТОЧНИК KP.RU