2019-08-29T01:59:53+03:00
Политика

Вышинский поблагодарил за их вклад в свое освобождение омбудсменов России и Украины

Теперь журналист собирается доказывать свою невиновность в судебном порядке
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Суд Киева отпустил Кирилла Вышинского из-под стражи. Фото: Андрей Иволгин/ТАСССуд Киева отпустил Кирилла Вышинского из-под стражи. Фото: Андрей Иволгин/ТАСС
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Вышедший из-под стражи главный редактор агентства «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский заявил журналистам, что не собирается никуда уезжать из страны, потому намерен доказывать свою невиновность в судебном порядке.

Он также поблагодарил российского и украинского уполномоченных по правам человека Татьяну Москалькову и Людмилу Денисову за то, что помогли ему выйти на свободу.

«Огромное спасибо двум людям, которые занимались соблюдением моих конституционных прав […]. Я считаю, что во многом благодаря и их усилиям мои права сегодня в суде приобрели реальное выражение, я в итоге оказался на свободе», - сказал Вышинский в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

Он отметил, что будет исправно ходить на все судебные заседания, «а не избегать ответственности каким-либо другим путем, в том числе обменом».

«Я не предполагал для себя возможности куда-то уехать не получив приговора суда, не пройдя весь процесс судебного расследования, поскольку я твердо уверен, что если суд будет справедливым и не будет политического давления, то будет доказана моя полная невиновность», - пояснил Вышинский.

Напомним, как рассказывал сайт kp.ru, украинского журналиста арестовали 15 мая прошлого года, обвинив в публикации статей «антиукраинской направленности» в «рамках информационной спецоперации в интересах Российской Федерации». В среду, 28 августа, Кирилла Вышинского освободили под личное обязательство являться на заседания суда по первому требованию.

Пресс-секретарь украинского генерального прокурора Лариса Сарган написала в Twitter, что изменение меры пресечения Вышинскому – это подготовка к обмену в формате «35 на 35», но потом по каким-то причинам свой пост удалила.

«Я ждал этого решения больше года». Кирилл Вышинский выпущен из-под стражи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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