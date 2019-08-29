Россия в ближайшее время выплатит остаток взноса в Совет Европы

СЕГОДНЯ 03:58 2019-08-29T04:10:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Россия в ближайшее время переведет в бюджет Совета Европы взнос за 2017 и 2018 годы, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что после восстановления в полном объеме полномочий российской делегации Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) наша страна полностью выплатила взнос в бюджет организации за 2019 год.

«27 августа 2019 года выпущено распоряжение правительства Российской Федерации, в соответствии с которым в самое ближайшее время в Страсбург будет переведён остающийся российский взнос за 2017 и 2018 годы», - приводит слова Марии Захаровой пресс-служба МИД.

Дипломат добавила, что в Москве рассчитывают на продолжение и успешное завершение процесса реформы Совета Европы «в интересах обеспечения равенства прав и обязанностей всех стран-членов и укрепления роли организации как ведущего инструмента обеспечения единства европейских народов».

Как писал сайт kp.ru, 26 июня Парламентская ассамблея Совета Европы большинством голосов приняла резолюцию о восстановлении полномочий российской делегации в полном объеме.

После этого Украина, Грузия, Польша, балтийские республики и Словакия заявили, что покидают июньскую сессию ПАСЕ в знак протеста. Правда, потом делегации этих стран передумали, причем первой от идеи бойкота отказалась Словакия.

ИСТОЧНИК KP.RU