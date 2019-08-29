2019-08-29T04:10:47+03:00
Политика

Россия в ближайшее время выплатит остаток взноса в Совет Европы

Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Официальный представитель МИД России Мария ЗахароваОфициальный представитель МИД России Мария ЗахароваФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Россия в ближайшее время переведет в бюджет Совета Европы взнос за 2017 и 2018 годы, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что после восстановления в полном объеме полномочий российской делегации Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) наша страна полностью выплатила взнос в бюджет организации за 2019 год.

«27 августа 2019 года выпущено распоряжение правительства Российской Федерации, в соответствии с которым в самое ближайшее время в Страсбург будет переведён остающийся российский взнос за 2017 и 2018 годы», - приводит слова Марии Захаровой пресс-служба МИД.

Дипломат добавила, что в Москве рассчитывают на продолжение и успешное завершение процесса реформы Совета Европы «в интересах обеспечения равенства прав и обязанностей всех стран-членов и укрепления роли организации как ведущего инструмента обеспечения единства европейских народов».

Как писал сайт kp.ru, 26 июня Парламентская ассамблея Совета Европы большинством голосов приняла резолюцию о восстановлении полномочий российской делегации в полном объеме.

После этого Украина, Грузия, Польша, балтийские республики и Словакия заявили, что покидают июньскую сессию ПАСЕ в знак протеста. Правда, потом делегации этих стран передумали, причем первой от идеи бойкота отказалась Словакия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В США погибла гонщица и телеведущая Джесси Комбс
Эрдоган рассказал, когда примет решение, покупать ли российские Су-35 и Су-57 вместо американских F-35
Минэкономразвития обнародовало прогноз курса рубля к доллару до 2024 года
Вышинский поблагодарил за их вклад в свое освобождение омбудсменов России и Украины
Трамп и Эрдоган по телефону обсудили обстановку в сирийском Идлибе
Женщина набросилась с ножом на детей в центре Тбилиси
Из-за переросшего в ураган шторма «Дориан» в Пуэрто-Рико погиб человек
Генпрокуратура Украины: Освобождение Вышинского – это подготовка к обмену в формате «35 на 35»
Офис Зеленского назвал дату встречи советников лидеров стран «Нормандской четверки»
Суд арестовал полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу несовершеннолетней спортсменки
Онищенко прокомментировал закон «Об органической продукции, который вступит в силу с 2020 года
Американский военный назвал солдат Украины "слабым местом"
Премьер-министр Украины Гройсман записал прощальное видеообращение
Зеленский и Меркель высказались за проведение саммита в "нормандском формате"
Милонов предложил провести референдум о сокращении рабочей недели
В РФ стартовало серийное производство истребителей МиГ-35
Захарова прокомментировала новые антироссийские санкции США
Песков заявил, что убийство гражданина Грузии в Германии никак не связано с РФ
В 2020 году на портале госуслуг появится возможность проверить историю автомобиля
Путин перенес полпредство ДФО во Владивосток
Рабочие, спасшие семью из пожара в Видом, получат премии
В партии Зеленского допустили увеличение подоходного налога на Украине
В Италии демократическая партия поддержала кандидатуру Конте на пост премьера
Эд Ширан заявил о творческой паузе
Число браков и разводов в России достигло рекордного минимума за последние 30 лет
Опрос: Зеленский добился рекордного доверия украинцев
В МИД РФ заявили, что Россия готова выступить гарантом соглашения между США и талибами