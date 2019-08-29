2019-08-29T04:50:39+03:00
Происшествия

В Германии носорог перевернул машину сотрудницы природного парка

Женщина чудом осталась жива и выбралась из сильно помятого автомобиля, когда рассвирепевшее животное успокоилось
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Инцидент произошел в природном парке Серенгети в немецком ХоденхагенеИнцидент произошел в природном парке Серенгети в немецком ХоденхагенеФото: Кадр видео
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Разъяренный носорог перевернул машину сотрудницы природного парка Серенгети в немецком Ходенхагене. Женщина чудом осталась жива, получив лишь ссадины и сотрясение мозга, сообщает газета Bild.

Смотрительница за животными попыталась загнать 30-летнего носорога по кличке Кузини в стойло, медленно направила автомобиль в его сторону. Однако тот разозлился и так сильно толкнул машину, что она трижды перевернулась, а рассвирепевший зверь продолжал пинать авто.

На помощь коллеге пришли другие сотрудники парка. Они подъехали на джипе, отогнали носорога от ее машины и загнали Кузини в вольер. А когда он успокоился, помогли пострадавшей выбраться из сильно помятого автомобиля через окно.

Отмечается, что Кузини живет в природном парке Серенгети уже около полутора лет, но никак не может привыкнуть и ведет себя очень агрессивно, поэтому его выпускают из вольера погулять только когда в парке нет посетителей – утром и вечером. Возможно, неуправляемого носорога передадут в зоопарк.

К слову, как писал сайт kp.ru, в самом начале января в зоопарке американского города Мельбурн ребенок упал в вольер с носорогами, один из которых задел его мордой. Малыш с родителями находился на площадке, где посетители зверинца могут погладить животных, споткнулся и упал в щель между двумя столбами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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