Больше дырок: в женской моде появился новый откровенный тренд
Мода не стоит и на месте, и тренды стремительно сменяют друг друга. Так, теперь все популярнее становятся джинсы с огромными дырами по всей длине.
Часто они располагаются в самых укромных местах, например, в районе ягодиц. Именно такой модный элемент одежды приобрела себя модный визажист Даниэлла Айала из Лос-Анджелеса, у которой 1,7 миллиона подписчиков.
Популярная YouTube-влогерша Тэти Кокли также следит за трендами. В ее профиле появился снимок в джинсах с большими круглыми прорезями прямо под ягодицами.
Создательница бренда купальников Bella Body Габриэлла Фариас приобрела себе похожую вещицу и также выложила фотографию в социальные сети.
К ним присоединилась модель из Майами Аманда Тривизас. Девушка сфотографировалась в белых шортах с вертикальными прорезями по всей длине. К слову, первым на этот тренд обратило внимание издание The Sun.
А вот членам королевской семьи Великобритании носить такую откровенную одежду строго запрещается. Сайт kp.ru писал, что Елизавета II рекомендовала герцогине Меган Маркл даже не появляться перед ней в рваных джинсах.
ИСТОЧНИК KP.RU