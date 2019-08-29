2019-08-29T07:58:48+03:00
В мире

Больше дырок: в женской моде появился новый откровенный тренд

Популярные блогерши все чаще выкладывают фото в джинсах с огромными прорезями в районе ягодиц
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Джинсы с крупными дырками по всей длине стали новым трендом. Источник: instagram Danielley AyalaДжинсы с крупными дырками по всей длине стали новым трендом. Источник: instagram Danielley Ayala
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Мода не стоит и на месте, и тренды стремительно сменяют друг друга. Так, теперь все популярнее становятся джинсы с огромными дырами по всей длине.

Часто они располагаются в самых укромных местах, например, в районе ягодиц. Именно такой модный элемент одежды приобрела себя модный визажист Даниэлла Айала из Лос-Анджелеса, у которой 1,7 миллиона подписчиков.

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Новомодные джинсы на популярной блогерше из Лос-Анджелеса Даниэлли Айала
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Популярная YouTube-влогерша Тэти Кокли также следит за трендами. В ее профиле появился снимок в джинсах с большими круглыми прорезями прямо под ягодицами.

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Снимком в таких джинсах поделилась автор модного YouTube-канала Тэти Кокли
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Создательница бренда купальников Bella Body Габриэлла Фариас приобрела себе похожую вещицу и также выложила фотографию в социальные сети.

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Тренд понравился и основательнице бренда купальников Bella Body Габриэлле Фариас
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К ним присоединилась модель из Майами Аманда Тривизас. Девушка сфотографировалась в белых шортах с вертикальными прорезями по всей длине. К слову, первым на этот тренд обратило внимание издание The Sun.

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В испещренных горизонтальными прорезями джинсовых шортах позирует модель из Майами Аманда Тривизас
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А вот членам королевской семьи Великобритании носить такую откровенную одежду строго запрещается. Сайт kp.ru писал, что Елизавета II рекомендовала герцогине Меган Маркл даже не появляться перед ней в рваных джинсах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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