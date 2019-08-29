2019-08-29T08:41:20+03:00
Политика

Историк рассказал, почему Гитлер не создал свою атомную бомбу

Оказалось, что фюрера вообще мало волновала разработка ядерного оружия
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Последний эксперимент по пуску немецкого ядерного реактора оказался неудачнымПоследний эксперимент по пуску немецкого ядерного реактора оказался неудачным
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Ученым фашисткой Германии не хватило времени и финансирования на то, чтобы создать собственную атомную бомбу. Сам фюрер Адольф Гитлер не считал эту задачу приоритетной, а разработчики ядерного оружия боялись просить больше денег. Об этом рассказал советник директора Национального исследовательского центра "Курчатовский институт", историк отечественного атомного проекта Андрей Гагаринский.

Согласно его данным. последний "решающий" эксперимент по запуску немецкого ядерного реактора нобелевским лауреатом Вернером Гейзенбергом проходил уже в мае 1945 года "под грохот французских танков". Более того, он оказался неуспешным.

Сам Гейзенберг потом признавался, что ему просто не хватило "морального мужества" попросить у начальства достойные ресурсы. В то время как руководитель Манхэттенского проекта по созданию атомного оружия в США мог свободно распоряжаться сотнями миллионов, немецкий разработчик не мог рассчитывать даже на средства, сопоставимые с выделенными на проект ФАУ-ракет Вернера фон Брауна.

"Гитлер так никогда и не принял ученых, отвечавших за атомную программу. Да и времени, отведенного историей, попросту не хватило", - цитирует РИА Новости историка.

Сайт kp.ru писал, что, по версии американского профессора истории Марка Уолкера, у немцев никогда не было настоящей атомной бомбы, поскольку физики Третьего рейха не знали, как рассчитывать критическую массу. Они якобы наугад брали обогащенный уран, окружали его взрывчатым веществом и поджигали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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