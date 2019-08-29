Шесть человек погибли, 14 пострадали в результате ДТП в Китае

СЕГОДНЯ 08:58 2019-08-29T08:58:48+03:00

Оба автомобиля в момент столкновения были серьезно перегружены

Изменить размер текста: A A

Страшная авария произошла в уезде Хэлань Нинся-Хуэйского района на северо-западе Китая. Вечером в среду, 28 августа, здесь столкнулись два автомобиля.

Жертвами ДТП стали шесть человек, еще 14 пострадали. Согласно данным полиции, оба автомобиля являются частными, и в момент столкновения они были серьезно перегружены - в салонах находилось гораздо больше людей, чем предусмотрено нормой.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU