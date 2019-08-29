Шесть человек погибли, 14 пострадали в результате ДТП в Китае
Оба автомобиля в момент столкновения были серьезно перегружены
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Страшная авария произошла в уезде Хэлань Нинся-Хуэйского района на северо-западе Китая. Вечером в среду, 28 августа, здесь столкнулись два автомобиля.
Жертвами ДТП стали шесть человек, еще 14 пострадали. Согласно данным полиции, оба автомобиля являются частными, и в момент столкновения они были серьезно перегружены - в салонах находилось гораздо больше людей, чем предусмотрено нормой.
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ИСТОЧНИК KP.RU