В посольстве США назвали цели визита Болтона в Белоруссию
Советник американского президента едет в Минск для обсуждения вопросов региональной безопасности
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Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прибудет в Минск уже в этот четверг. 29 августа. Политик собирается обсудить с белорусскими коллегами вопросы региональной безопасности, а также выразить поддержку независимости страны. Об этом сообщили в посольстве Штатов в республике.
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ИСТОЧНИК KP.RU