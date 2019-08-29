2019-08-29T09:02:47+03:00
Политика

В посольстве США назвали цели визита Болтона в Белоруссию

Советник американского президента едет в Минск для обсуждения вопросов региональной безопасности
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прибудет в Минск уже в этот четверг. 29 августа. Политик собирается обсудить с белорусскими коллегами вопросы региональной безопасности, а также выразить поддержку независимости страны. Об этом сообщили в посольстве Штатов в республике.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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