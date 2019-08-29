Опубликовано видео посадки Су-34 и Ан-26 на строящуюся магистраль в Татарстане
В маневрах участвовали двенадцать истребителей и два транспортных самолета [видео]
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Двенадцать сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 и два транспортных самолета Ан-26 отработали приземление на строящуюся автомагистраль "Европа - Западный Китай" в Татарстане.
Маневры были проведены в рамках специальных учений по материально-техническому обеспечению Вооруженных сил России, которые проходят на территории Центрального военного округа с 27 по 30 августа. Видео посадки опубликовало Министерство обороны страны.
Су-34 и Ан-26 отработали посадку на строящейся магистрали в Татарстане.
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ИСТОЧНИК KP.RU