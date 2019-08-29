Россия получила аванс от Индии на поставку С-400
Москва получила от Нью-Дели аванс по контракту о поставке российских зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф». Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству в четверг, 29 августа.
«Что касается аванса Индии за покупку С-400, то этот вопрос урегулирован. Технические детали в силу объективных причин мы не комментируем», - цитируют РИА Новости сообщение пресс-службы ФСВТС.
Как писал ранее сайт kp.ru, первый замглавы минобороны Индии Шипад Наик сообщил, что поставки российских ЗРС вероятнее всего завершатся к апрелю 2023 года. В свою очередь Соединённые Штаты заявили об «обеспокоенности» закупками Нью-Дели С-400 и пригрозил Индии санкциями.
Напомним, контракт на поставку зенитно-ракетных систем из России в Индию был подписан в начале октября прошлого года.
ИСТОЧНИК KP.RU