Россия получила аванс от Индии на поставку С-400

СЕГОДНЯ 10:22 2019-08-29T10:22:28+03:00

Ранее сообщалось, что поставки российских ЗРС завершатся к апрелю 2023 года

Изменить размер текста: A A

Москва получила от Нью-Дели аванс по контракту о поставке российских зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф». Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству в четверг, 29 августа.

«Что касается аванса Индии за покупку С-400, то этот вопрос урегулирован. Технические детали в силу объективных причин мы не комментируем», - цитируют РИА Новости сообщение пресс-службы ФСВТС.

Как писал ранее сайт kp.ru, первый замглавы минобороны Индии Шипад Наик сообщил, что поставки российских ЗРС вероятнее всего завершатся к апрелю 2023 года. В свою очередь Соединённые Штаты заявили об «обеспокоенности» закупками Нью-Дели С-400 и пригрозил Индии санкциями.

Напомним, контракт на поставку зенитно-ракетных систем из России в Индию был подписан в начале октября прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU