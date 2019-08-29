2019-08-29T10:29:50+03:00
Происшествия

Минтранс готов выделить 5,6 млн рублей на защиту аэропортов от птиц

Средства будут выплачены разработчику новой системы орнитологической безопасности полетов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Министерство транспорта России объявило тендер на создание новой системы орнитологической безопасности полетов воздушных судов. Максимальная стоимость работ оценивается в 5 596 853 рубля.

Разработчики должны предоставить ведомству предложения по стимулированию внедрения новых технологий в области защиты аэропортов от птиц и поддержания безопасных условий на надлежащем уровне самими собственниками авиавокзалов.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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