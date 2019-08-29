Более миллиона британцев выступили против приостановки работы парламента

СЕГОДНЯ 10:45 2019-08-29T10:45:39+03:00

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На сайте парламента Великобритании петиция с требованием отменить решение о приостановки работы Палаты общин за сутки смогла набрать более миллиона голосов.

«Работа парламента не может быть приостановлена, и он не может быть распущен до того момента, пока предусмотренный статьей 50 (Лиссабонского договора о ЕС) срок не будет значительным образом продлен или Великобритания не откажется от намерения выйти из Евросоюза», - говорится в тексте петиции.

Как сообщал ранее сайт, kp.ru, королеве Соединённого Королевства Елизавете II одобрила предложение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о приостановке работы британского парламента с 9-12 сентября по 14 октября. Многие парламентарии считают, что просьба главы британского правительства связана с его желанием реализовать возможный сценарий «жесткого Brexit», поскольку в сложившихся условиях у Палаты общин не будет времени, чтобы попытаться заблокировать выход из Евросоюза без сделки с Брюсселем.

Стоит отметить, что по данным проведенного в среду, 28 августа, опроса компании YouGov, только 28% британцев поддерживают предложение премьер-министра Великобритании, 47% респондентов выступили против приостановки работы парламента на целый месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU