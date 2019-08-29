2019-08-29T11:16:36+03:00
Общество

На Яндекс.Такси теперь можно отправить посылку

Пользователи сервиса смогут быстро отправить документы или забытую в гостях вещь [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Яндекс Такси поможет с доставкой посылокЯндекс Такси поможет с доставкой посылок
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В Яндекс.Такси теперь можно довезти посылки. Такую возможность предоставляет новая услуга «Доставка». Новинка поможет быстро отправить небольшую вещь, а оплатить услугу можно картой, Apple Pay или Google Pay.

Для того чтобы воспользоваться новой услугой, нужно просто указать номер телефона получателя, на который сервис отправит смс со ссылкой на сайт, где можно следить за маршрутом автомобиля, при этом ссылка будет работать даже если у получателя не установлено приложение Яндекс.Такси.

Есть вещи, которые нельзя перевозить при помощи новой услуги. Запрет касается предметов, которые могут испортить салон автомобиля (растения в горшках или жидкости в открытой таре). Также при помощи «Доставки» нельзя перевозить габаритные вещи и, те, что тяжелее 20 килограммов. Для перевозки таких предметов сервис рекомендуется использовать тариф «Грузовой».

Услуга уже доступна в столице для пользователей обновлённой версии приложения Яндекс.Такси. Вскоре «Доставка» появится в других городах, где действует сервис, а уже к осени новинкой смогут воспользоваться и корпоративные клиенты. В минимальную стоимость услуги входит 249 рублей за первые 6 минут и 2 километра.

Напомним, ранее сайт kp.ru рассказывал об упомянутой услуге Яндекс.Такси «Грузовой», которая поможет с доставкой габаритных и тяжелых вещей. Пользователи сервиса могут заказать фургон и попросить помощь грузчика.

В Яндекс.Такси появилась услуга «Доставка».

ИСТОЧНИК KP.RU

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