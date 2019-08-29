Пакистан успешно провел испытание баллистической ракеты

СЕГОДНЯ 11:34 2019-08-29T11:34:23+03:00

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Пакистан успешно провел первое испытание баллистическую ракеты малой дальности класса земля-земля «Газнави», которая способна нести как обычную, так и ядерную боеголовку. Об этом сообщил глава пресс-службы Вооруженных сил Исламской Республики генерал-майор Асиф Гафур.

«В ночь с 28 на 29 августа Пакистан произвел испытательный пуск ракеты "Газнави", способной нести различные типы боеголовок на дистанцию до 290 километров», - написал он в Twitter.

Гафур добавил, что президент и премьер-министр республики поблагодарили военных и нацию за успешное испытания.

Отметим, ранее в МИД Пакистана сообщили, что Исламабад рассматривают все возможные варианты дальнейшего развития событий после того, как Нью-Дели отменит статью 370 Конституции, которая наделяет штат Джамму и Кашмир особым статусом. Незадолго до этого Пакистан направил 24 своих самолета атаковать позиции индийской армии в Джаму и Кашмир.

ИСТОЧНИК KP.RU