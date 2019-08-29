2019-08-29T11:34:23+03:00
В мире

Пакистан успешно провел испытание баллистической ракеты

Новое оружие способно нести ядерную боеголовку
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Пакистан успешно провел испытание баллистической ракетыПакистан успешно провел испытание баллистической ракетыФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Пакистан успешно провел первое испытание баллистическую ракеты малой дальности класса земля-земля «Газнави», которая способна нести как обычную, так и ядерную боеголовку. Об этом сообщил глава пресс-службы Вооруженных сил Исламской Республики генерал-майор Асиф Гафур.

«В ночь с 28 на 29 августа Пакистан произвел испытательный пуск ракеты "Газнави", способной нести различные типы боеголовок на дистанцию до 290 километров», - написал он в Twitter.

Гафур добавил, что президент и премьер-министр республики поблагодарили военных и нацию за успешное испытания.

Отметим, ранее в МИД Пакистана сообщили, что Исламабад рассматривают все возможные варианты дальнейшего развития событий после того, как Нью-Дели отменит статью 370 Конституции, которая наделяет штат Джамму и Кашмир особым статусом. Незадолго до этого Пакистан направил 24 своих самолета атаковать позиции индийской армии в Джаму и Кашмир.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Армия Китая направит на учения в Россию 1,6 тыс. военнослужащих
Министры обороны стран ЕС обсудят судоходство в Ормузском проливе
Луценко увольняется с должности генпрокурора Украины
Болтон: Путин не хочет возвращаться в G8 без согласия участников группы
На Яндекс.Такси теперь можно отправить посылку
Частные камеры видеофиксации «отвяжут» от объема штрафов
Украинский режиссер Олег Сенцов этапирован в Москву
Более миллиона британцев выступили против приостановки работы парламента
Минтранс готов выделить 5,6 млн рублей на защиту аэропортов от птиц
Россия получила аванс от Индии на поставку С-400
Верховная Рада начала свое первое заседание в новом составе
СК заочно обвинил командира бригады ВС Украины в преступлениях в Донбассе
Опубликовано видео посадки Су-34 и Ан-26 на строящуюся магистраль в Татарстане
В ГИБДД предложили запретить перевозить детей на высокой скорости
Робот Федор не смог идентифицировать Эрдогана
В посольстве США назвали цели визита Болтона в Белоруссию
Шесть человек погибли, 14 пострадали в результате ДТП в Китае