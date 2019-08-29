Болтон: Путин не хочет возвращаться в G8 без согласия участников группы
Помощник президента США напомнил, что российский глава ранее сам произнес такую фразу
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Присоединение России к Группе семи и возвращение формата G8 не является самоцелью президента РФ Владимира Путина, поскольку он не хочет состоять в объединении вопреки желанию остальных его участников.
Такое мнение озвучил помощник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон. Фраза прозвучала в четверг, 29 августа, на брифинге по итогам встречи с премьером Молдавии Майей Санду.
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ИСТОЧНИК KP.RU