Министры обороны стран ЕС обсудят судоходство в Ормузском проливе
Широкая дискуссия о морской безопасности состоится в рамках неформальной встречи в Хельсинках
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Министры обороны стран Европейского союза обсудят вопросы обеспечения безопасности морского судоходства, в том числе в Ормузском проливе. Обмен мнениями состоится в рамках неформальных переговоров в Хельсинках в четверг, 29 августа. Об этом сообщила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.
Она не стала отвечать на вопрос о том, будет ли обсуждаться идея развертывания в регионе наблюдательной миссии, но пообещала сообщить о результатах встречи позднее.
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ИСТОЧНИК KP.RU