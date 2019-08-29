Армия Китая направит на учения в Россию 1,6 тыс. военнослужащих
В группировку войдут также около 30 вертолетов и самолетов
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Народно-освободительная армия Китая направит на учения "Центр-2019" в России 1,6 тысячи военнослужащих, а также около 30 вертолетов и самолетов. Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны республики, старший полковник Жэнь Гоцян.
По его слова, объединенная группировка будет сформирована из сил Западной зоны боевого командования армии.
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ИСТОЧНИК KP.RU