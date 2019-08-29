2019-08-29T12:00:04+03:00
Экономика

Россияне чаще всего игнорируют налоги на землю, недвижимость и авто

Общая сумма долга приблизилась к 200 миллиардам рублей
Ася РОМАНЧУК
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Россияне задолжали по налогам почти 200 млрд рублейРоссияне задолжали по налогам почти 200 млрд рублейФото: Евгения ГУСЕВА
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За три года уровень задолженности по налогам на землю, недвижимость и автомобили выросла на 16%. По информации Счетной палаты РФ, из-за недостаточной эффективности взыскания налогов, за последние три года долги по имущественным налогам у россиян выросли с 167,8 млрд рублей до 194,3 млрд.

Некоторые должники не могут вовремя оплатить налоги из-за сложного финансового положения, другие просто предпочитают закрыть глаза на платежи. При этом доходы бюджетов от имущественных налогов за этот же период увеличились на треть, отмечают в ФНС.

Налоговые поступления и задолженность по ним могут расти одновременно, так как статистика неуплаты считается накопленным итогом за все предыдущие годы, а данные по платежам — только за 12 месяцев, пояснили «Известиям» в пресс-службе Счетной палаты РФ.

В пресс-службе ФНС отметили, что проводят различные акции, напоминая гражданам о долгах. Например, для забывчивых делали электронную рассылку, также проводилось информирование в местах массового скопления людей, в пилотном режиме рассылались смс-сообщения о задолженности.

Напомним, что ставка налога на имущество для недвижимости составляет 0,1% от кадастровой стоимости (раньше сбор рассчитывался от инвентаризационной цены). С 2015 по 2020 год действуют понижающие коэффициенты.

В первый год граждане платили 20% налога, во второй — 40%. В этом будет 80%. В 2020-м придется уплатить уже полный размер налога. Ставка земельного сбора составляет 0,3% от стоимости земли для жилых участков или купленных в личное пользование и 1,5% для всех остальных. Размер транспортного налога зависит от возраста авто и его стоимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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