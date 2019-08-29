Названы предварительные места проведения саммита G7 в США

СЕГОДНЯ 12:21 2019-08-29T12:21:22+03:00

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Соединённые Штаты рассматривают несколько потенциальных мест для проведения саммита «Большой восьмерки» в следующем году и детали организации встречи еще прорабатываются. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

«Детали все еще прорабатываются. Как заявил президент, Дорал рассматривается. Команда, занимающаяся отбором, рассматривала несколько потенциальных мест», - цитирует ТАСС слова пресс-секретаря.

По словам Гришэм, потенциальные места находятся как минимум в восьми американских штатах, среди них Калифорния, Колорадо, Флорида, Гавайи, Мичиган, Северная Каролина, Теннесси, Юта, а также федеральный округ Колумбия и Вашингтон.

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что на следующий саммит «вполне возможно» будет приглашён российский лидер Владимир Путин. Как организатор встречи «семерки» глава Белого дома может отправить приглашение без консультации с остальными лидерами G7.

ИСТОЧНИК KP.RU