Названы самые непопулярные страны для путешествий

СЕГОДНЯ 12:28 2019-08-29T12:28:32+03:00

Чаще всего россияне не хотят ехать в страну из-за дороговизны или неблагоприятных условий

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Эксперты по планированию путешествий назвали самые невостребованные направления у россиян летом 2019 года. Основными причинами отказа от того или иного тура стали высокие цены на перелет и закрытость государств.

Так, самым наименее популярным направлением среди россиян в этом сезоне стал Уругвай, билет до которого обойдется в 86 тысяч рублей на одного человека. На втором месте оказался остров Аруба в Карибском море, принадлежащий Нидерландам. Перелет сюда будет стоить чуть дешевле — 72 тысячи рублей.

На третьей строчке антирейтинга эксперты расположили Сальвадор - небольшое государство в Центральной Америке. Чтобы добраться сюда путешественнику придется потратить около 68 тысяч на билет.

Самыми бюджетными, но при этом невостребованными направления у российских туристов стали Саудовская Аравия и африканская Эритрея. Примечательно, что первая из этих стран вообще не выдает туристических виз, а вторая известна своими жесткими условиями несения военной службы. Здесь в армию призываются не только мужчины, но и женщины, а срок службы в некоторых случаях может достигать пятнадцати лет, передает сайт телеканала «Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU