2019-08-29T12:45:58+03:00
Политика

В Госдуме назвали цену, которую Украина заплатит за помощь от США

По мнению депутата Александра Шерина, рассчитываться придется территориями
Ася РОМАНЧУК
Поделиться:
В Госдуме уверены, что Украина будет расплачиваться с США территориямиВ Госдуме уверены, что Украина будет расплачиваться с США территориямиФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Дональд Трамп поручил провести ревизию, как расходуются средства, которые США выделяют Украине. В 2019 году бюджет помощи составил 250 миллионов долларов.

- Им безразлично каким странам помогать, главное освоить военный бюджет. Украина при любом раскладе будет получать от США деньги, но их придется вернуть. Вернуть натурой: территориями, предприятиями, - рассуждает заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне, депутат Александр Шерин.

Он уверен, что во время ревизии будут найдены недостачи и это заставит Украину чувствовать себя виноватой. Это позволит «держать ее на крючке».

- К России они тоже вернуться не смогут, так как сделано все, чтобы отношения между нашими странами были испорчены. США будут обращаться с Украиной так же, как с бесправным существом, а не как с полноценным государством, — сообщил собеседник ФАН.

Ранее полковник армии США начальник «Объединенной многонациональной группы по подготовке — Украина» Роберт Трейси назвал бойцов Яворовского учебного центра на Украине "слабым местом".Также офицер заявил, что украинские военнослужащие "ленивые и вороватые".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кабмин Украины сложил полномочия
Глава Alibaba предсказал переход на 12-часовую рабочую неделю
Умерла Нэнси Холлоуэй – легендарная джазовая певица
Каждый пятый ребенок в России, получивший травмы в ДТП, остается инвалидом на всю жизнь
Министерство обороны Германии не может обуть своих солдат
Президент Италии поручил Джузеппе Конте сформировать новое правительство
Россияне стали активнее заедать проблемы шоколадом
Песков о возможном обмене Сенцова: "Осуществляются определенные контакты"
Жертвами наводнений в Марокко стали не менее семи человек
Российские школьники больше всех в мире испытывают стресс из-за учебы
Китай провел ротацию войск в Гонконге
МИД Белоруссии подтвердил визит Джона Болтона в Минск
Названы самые непопулярные страны для путешествий
Названы предварительные места проведения саммита G7 в США
Обмен удерживаемых лиц между Украиной и Россией состоится в пятницу