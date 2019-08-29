В Госдуме назвали цену, которую Украина заплатит за помощь от США

СЕГОДНЯ 12:45 2019-08-29T12:45:58+03:00

В Госдуме уверены, что Украина будет расплачиваться с США территориями Фото: REUTERS

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Дональд Трамп поручил провести ревизию, как расходуются средства, которые США выделяют Украине. В 2019 году бюджет помощи составил 250 миллионов долларов.

- Им безразлично каким странам помогать, главное освоить военный бюджет. Украина при любом раскладе будет получать от США деньги, но их придется вернуть. Вернуть натурой: территориями, предприятиями, - рассуждает заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне, депутат Александр Шерин.

Он уверен, что во время ревизии будут найдены недостачи и это заставит Украину чувствовать себя виноватой. Это позволит «держать ее на крючке».

- К России они тоже вернуться не смогут, так как сделано все, чтобы отношения между нашими странами были испорчены. США будут обращаться с Украиной так же, как с бесправным существом, а не как с полноценным государством, — сообщил собеседник ФАН.

Ранее полковник армии США начальник «Объединенной многонациональной группы по подготовке — Украина» Роберт Трейси назвал бойцов Яворовского учебного центра на Украине "слабым местом".Также офицер заявил, что украинские военнослужащие "ленивые и вороватые".

ИСТОЧНИК KP.RU