2019-08-29T12:57:49+03:00
В мире

Президент Италии поручил Джузеппе Конте сформировать новое правительство

Премьер пообещал собрать кабмин, выступающий «за интересы граждан»
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Президент Италии поручил Джузеппе Конте сформировать новое правительствоПрезидент Италии поручил Джузеппе Конте сформировать новое правительствоФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент Италии Серджо Маттарелла передал Джузеппе Конте мандат на формирование нового правительства. Об этом сообщил пресс-секретарь президентской администрации Уго Дзампетти.

«Президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла принял сегодня доктора адвоката Джузеппе Конте и передал ему мандат на формирование правительства. Конте принял его и обещал в ближайшее время сообщить о результатах», - сказал он.

Конте заявил, что новое правительство будет более честным, авторитетным на международном уровне и будет выступать «не против, но за интересы граждан».

Напомним, 28 августа, Демократическая партия Италии поддержала кандидатуру Конте на пост премьера. Кандидатура итальянского политика была одним из условий, на которых партия «Движение 5 звезд», обладающая относительным большинством в итальянском парламенте, вела переговоры о создании коалиции с оппозиционной Демократической партией.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кабмин Украины сложил полномочия
Глава Alibaba предсказал переход на 12-часовую рабочую неделю
Умерла Нэнси Холлоуэй – легендарная джазовая певица
Каждый пятый ребенок в России, получивший травмы в ДТП, остается инвалидом на всю жизнь
Министерство обороны Германии не может обуть своих солдат
Россияне стали активнее заедать проблемы шоколадом
Песков о возможном обмене Сенцова: "Осуществляются определенные контакты"
В Госдуме назвали цену, которую Украина заплатит за помощь от США
Жертвами наводнений в Марокко стали не менее семи человек
Российские школьники больше всех в мире испытывают стресс из-за учебы
Китай провел ротацию войск в Гонконге
МИД Белоруссии подтвердил визит Джона Болтона в Минск
Названы самые непопулярные страны для путешествий
Названы предварительные места проведения саммита G7 в США
Обмен удерживаемых лиц между Украиной и Россией состоится в пятницу