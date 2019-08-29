Президент Италии поручил Джузеппе Конте сформировать новое правительство

СЕГОДНЯ 12:57 2019-08-29T12:57:49+03:00

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Президент Италии Серджо Маттарелла передал Джузеппе Конте мандат на формирование нового правительства. Об этом сообщил пресс-секретарь президентской администрации Уго Дзампетти.

«Президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла принял сегодня доктора адвоката Джузеппе Конте и передал ему мандат на формирование правительства. Конте принял его и обещал в ближайшее время сообщить о результатах», - сказал он.

Конте заявил, что новое правительство будет более честным, авторитетным на международном уровне и будет выступать «не против, но за интересы граждан».

Напомним, 28 августа, Демократическая партия Италии поддержала кандидатуру Конте на пост премьера. Кандидатура итальянского политика была одним из условий, на которых партия «Движение 5 звезд», обладающая относительным большинством в итальянском парламенте, вела переговоры о создании коалиции с оппозиционной Демократической партией.

ИСТОЧНИК KP.RU