Глава Alibaba предсказал переход на 12-часовую рабочую неделю

СЕГОДНЯ 13:23 2019-08-29T13:23:03+03:00

По оценке Джека Ма, добиться этого можно в ближайшие несколько десятков лет

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Основатель компании Alibaba, миллиардер Джек Ма считает, что люди должны работать не больше 12 часов в неделю, и добиться этого, по его мнению, можно в ближайшие несколько десятков лет.

Все благодаря реформированию систем образования и техническому прогрессу. При правильном развитии мира большую часть работы можно будет переложить на искусственный интеллект. Такая теория была озвучена на Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае,

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ИСТОЧНИК KP.RU