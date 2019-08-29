Глава Alibaba предсказал переход на 12-часовую рабочую неделю
По оценке Джека Ма, добиться этого можно в ближайшие несколько десятков лет
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Основатель компании Alibaba, миллиардер Джек Ма считает, что люди должны работать не больше 12 часов в неделю, и добиться этого, по его мнению, можно в ближайшие несколько десятков лет.
Все благодаря реформированию систем образования и техническому прогрессу. При правильном развитии мира большую часть работы можно будет переложить на искусственный интеллект. Такая теория была озвучена на Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае,
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ИСТОЧНИК KP.RU