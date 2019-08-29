2019-08-29T14:02:13+03:00
Общество

В России предложили изменить начисление транспортного налога

Взносы будут зависеть не от стоимости автомобиля, а от его мощности
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Счетная палата предложила изменить порядок уплаты транспортного налогаСчетная палата предложила изменить порядок уплаты транспортного налогаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Счетная палата предложила изменить начисление транспортного налога. Это связано с тем, что накануне ведомство провело проверку уплаты россиянами имущественного налога за 2016-2017 года.

- Проверка показала, что доля поступлений имущественных налогов с физических лиц в Смоленской и Ивановской областях, а также в целом по Российской Федерации в проверяемом периоде остается незначительной. При этом задолженность по уплате этих налогов за 2016-2017 годы выросла, - говорится в сообщении.

По действующим правилам, повышенные транспортные налоги платят граждане, чья машина стоит больше трех миллионов рублей. При этом, весь перечень дорогостоящих автомобилей ежегодно публикуется на сайте Минпромторга. Однако зачастую в этом списке отсутствуют многие дорогостоящие легковые машины. Поэтому их владельцы не платят повышенные взносы.

Согласно новым правилам, транспортный налог будет зависеть не от стоимости автомобиля, а от его мощности и других характеристик.

ИСТОЧНИК KP.RU

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