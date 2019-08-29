Зеленский предложить оставить Авакова главой МВД Украины

СЕГОДНЯ 14:12 2019-08-29T14:18:20+03:00

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Шансы Арсена Авакова на сохранение за собой должности министра внутренних дел Украины после роспуска действующего правительства весьма велики. Оставить его на посту предложил сам президент страны Владимир Зеленский. Об этом сообщила депутат Верховной рады девятого созыва от партии "Слуга народа" Роксолана Пидласа.

"По министру МВД предложение голосовать за Авакова от президента. Я считаю, что если это предложение от президента, мы будем его поддерживать", - цитирует "Интерфакс-Украина" парламентария.

Сайт kp.ru писал, что ранее украинский олигарх Игорь Коломойский, которого многие называют покровителем Зеленского, также рекомендовал новому главе государства оставить при себе одного из старых министров. При этом его выбор пал именно на Арсена Авакова, поскольку этот чиновник "наименее скандальный".

ИСТОЧНИК KP.RU