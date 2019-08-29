В России придумали способ разгонять вертолет до 600 км/ч

СЕГОДНЯ 14:29 2019-08-29T14:29:10+03:00

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Конструкторы российской компании «Камов» смогли разработать инновационную технологию, благодаря которой боевой вертолет сможет увеличивать скорость до 600 км/ч.

- Могу сказать, что на сегодняшний день мы явно отстаем от тех требований, которые существуют. Я напомню цифры, которые на сегодняшний день уже воплощаются в жизнь в США. Boeing совместно с фирмой "Сикорский" - два конкурента объединились в создании нового перспективного боевого вертолета, и скорость там должна быть 480-550 км/ч. Мы сегодня не имеем таких характеристик, - рассказал ТАСС генеральный конструктор предприятия Сергей Михеев.

По словам конструктора, удалось найти решение, которое позволит боевому вертолету совершать полеты со скоростью более 600 км/ч. Разработка уже запатентована.

Накануне стало известно о том, что Россия готовит новаторский проект по созданию «принципиально нового» вертолета. Директор холдинга «Вертолеты России» по инновациям Андрей Шибитов рассказал, что в настоящее время проект только формируется, но сам концепт будет значительно отличаться от существующих.

ИСТОЧНИК KP.RU