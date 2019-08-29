Зеленский предложил назначить Алексея Гончарука премьером Украины

СЕГОДНЯ 14:24 2019-08-29T14:30:53+03:00

Ожидается, что юриста утвердят на должность в течение дня

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Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул кандидатуру Алексея Гончарука на должность премьер-министра. Окончательное решение примет Верховная Рада в ходе голосования. Об этом в четверг, 29 августа, сообщил представитель главы государства в парламенте Руслан Стефанчук.

Ожидается, что Гончарук будет утвержден в должности уже в течение дня. Правда, перед этим министры сложившего с себя полномочия правительства должны подать в отставку, передает телеканал NewsOne.

Алексею Гончаруку 35 лет, по образованию он юрист. Раньше являлся управляющим партнером в одной из юридических фирм, также работал внештатным советником бывшего министра экологии Игоря Шевченко и советником первого вице-премьера Степана Кубива.

Последние месяцы находится в должности заместителя главы офиса президента Украины, отвечает за экономическое развитие и продолжение реформ. Часто сопровождает Владимира Зеленского поездках по стране.

Сайт kp.ru писал, что ранее во время обсуждения назначений в новый кабмин глава государства предложил оставить Арсена Авакова министром внутренних дел.

ИСТОЧНИК KP.RU