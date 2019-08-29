Зеленский предложил назначить Алексея Гончарука премьером Украины
Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул кандидатуру Алексея Гончарука на должность премьер-министра. Окончательное решение примет Верховная Рада в ходе голосования. Об этом в четверг, 29 августа, сообщил представитель главы государства в парламенте Руслан Стефанчук.
Ожидается, что Гончарук будет утвержден в должности уже в течение дня. Правда, перед этим министры сложившего с себя полномочия правительства должны подать в отставку, передает телеканал NewsOne.
Алексею Гончаруку 35 лет, по образованию он юрист. Раньше являлся управляющим партнером в одной из юридических фирм, также работал внештатным советником бывшего министра экологии Игоря Шевченко и советником первого вице-премьера Степана Кубива.
Последние месяцы находится в должности заместителя главы офиса президента Украины, отвечает за экономическое развитие и продолжение реформ. Часто сопровождает Владимира Зеленского поездках по стране.
Сайт kp.ru писал, что ранее во время обсуждения назначений в новый кабмин глава государства предложил оставить Арсена Авакова министром внутренних дел.
ИСТОЧНИК KP.RU
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