2019-08-29T14:43:11+03:00
Происшествия

Освободившегося из тюрьмы главаря "банды полковников" ограбили в Подмосковье

Осужденный на 4,5 года тюрьмы экс-полковник тыловой службы Дмитрий Бирюков, в свое время разграбивший управление Московского военного округа, сам стал жертвой воров
Артем ДЕГТЯРЕВ
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Полицией проводится проверка по сообщению о кражеПолицией проводится проверка по сообщению о кражеФото: Олег ЗОЛОТО
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В прошедшее воскресенье, 25 августа, в полицию обратился 56-летний Дмитрий Бирюков с сообщением о том, что его гараж в Одинцово обокрали. По иронии судьбы у Бирюкова тоже украли транспорт, правда не 100 единиц грузовиков, как сделал он свое время, а лишь три велосипеда.

"Потерпевший сообщил, что в период времени с вечера 21 августа и вечера 25 августа, неизвестный проник в принадлежащий ему гараж, расположенный в ГСК "Западный-2" в Одинцово. Бывший главарь банды полковников Минобороны, обокравший государство на 127 миллионов рублей сообщил полицейским, что неизвестный похитил у него два комплекта автомобильных шин, один черный мужской и два женских розовых велосипеда марки "Navigator". Сумма ущерба устанавливается." - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

Полицией проводится проверка по сообщению о краже.

Полковник Дмитрий Бирюков был осужден на 4,5 года тюрьмы, как член банды полковников Минобороны, которые с 2005 по 2008 год похитили с баз хранения более 100 единиц автомобильной техники ("Урал", "КамАЗ", "Зил" и "МАЗ"), выделенной для нужд квартирно-эксплуатационного управления Московского военного округа. Общий ущерб от действий банды составил 127 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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