Автобус насмерть сбил 82-летнего россиянина в Болгарии

СЕГОДНЯ 14:42 2019-08-29T14:52:23+03:00

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В результате ДТП в болгарском городе Несебр погиб 82-летний гражданин России. Мужчину сбил туристический автобус. Такую информацию предоставил генеральный консул РФ в Варне Владимир Климанов.

"Полиция подтвердила гибель гражданина России в результате ДТП, в ближайшее время ждем официальной информации о происшествии", - сказал дипломат.

Согласно данным предварительного расследования, инцидент произошел в ночь со среды на четверг, 29 августа. Пенсионер переходил дорогу в неположенном месте - вне зоны пешеходного перехода.

Другие обстоятельства и причины аварии выясняются, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что на прошлой неделе в Болгарии скоропостижно скончался еще один россиянин. 15-летний ватерполист Виталий Смирнов из Санкт-Петербурга умер во время тренировки. Предполагается, что у спортсмена не выдержало сердце.

ИСТОЧНИК KP.RU