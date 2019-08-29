2019-08-29T14:52:23+03:00
Происшествия

Автобус насмерть сбил 82-летнего россиянина в Болгарии

Пенсионер переходил дорогу в неположенном месте
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Расследование инцидента продолжаетсяРасследование инцидента продолжаетсяФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В результате ДТП в болгарском городе Несебр погиб 82-летний гражданин России. Мужчину сбил туристический автобус. Такую информацию предоставил генеральный консул РФ в Варне Владимир Климанов.

"Полиция подтвердила гибель гражданина России в результате ДТП, в ближайшее время ждем официальной информации о происшествии", - сказал дипломат.

Согласно данным предварительного расследования, инцидент произошел в ночь со среды на четверг, 29 августа. Пенсионер переходил дорогу в неположенном месте - вне зоны пешеходного перехода.

Другие обстоятельства и причины аварии выясняются, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что на прошлой неделе в Болгарии скоропостижно скончался еще один россиянин. 15-летний ватерполист Виталий Смирнов из Санкт-Петербурга умер во время тренировки. Предполагается, что у спортсмена не выдержало сердце.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте
Освободившегося из тюрьмы главаря "банды полковников" ограбили в Подмосковье
В России придумали способ разгонять вертолет до 600 км/ч
В Абхазии не будут приглашать наблюдателей на второй тур выборов президента
Зеленский предложил назначить Алексея Гончарука премьером Украины
Зеленский предложить оставить Авакова главой МВД Украины
Российские летчики впервые написали в небе текст
Меркель и Путин обсудили подготовку к саммиту в «Нормандском формате»
В России предложили изменить начисление транспортного налога
Опрос: лишь треть россиян смогли правильно назвать дату начала Второй Мировой
Поисковые системы обяжут удалять ссылки на пиратский контент за несколько часов
В МИД Белоруссии объяснили отказ Лукашенко ехать в Польшу
Кабмин Украины сложил полномочия
Глава Alibaba предсказал переход на 12-часовую рабочую неделю
Умерла Нэнси Холлоуэй – легендарная джазовая певица
Каждый пятый ребенок в России, получивший травмы в ДТП, остается инвалидом на всю жизнь
Министерство обороны Германии не может обуть своих солдат
Президент Италии поручил Джузеппе Конте сформировать новое правительство
Россияне стали активнее заедать проблемы шоколадом
Песков о возможном обмене Сенцова: "Осуществляются определенные контакты"
В Госдуме назвали цену, которую Украина заплатит за помощь от США
Жертвами наводнений в Марокко стали не менее семи человек
Российские школьники больше всех в мире испытывают стресс из-за учебы
Китай провел ротацию войск в Гонконге
МИД Белоруссии подтвердил визит Джона Болтона в Минск
Названы самые непопулярные страны для путешествий
Названы предварительные места проведения саммита G7 в США
Обмен удерживаемых лиц между Украиной и Россией состоится в пятницу