Лукашенко предложил Болтону начать отношение с «нового листа»

СЕГОДНЯ 15:15 2019-08-29T15:15:20+03:00

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На встрече с советником президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил американскому политику начать отношения Минска и Вашингтона с «нового листа».

«Положительное заключается в том, и нас никто в этом не упрекнет, и вы, наверное, знаете об этом, что мы постоянно после ухудшения наших отношений с США предлагали закрыть эту страницу нехорошую и начать с нового листа», - сказал белорусский лидер, отметив, что «несмотря на всю шумиху» вокруг приезда Болтона в Минск, в этом есть «много положительного, особенно для Беларусии».

Как сообщал сайт kp.ru, в МИД Белоруссии сообщили, что у американского политика запланированы также переговоры с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем. Ранее в посольстве Соединённых Штатов в республики назвали основные цели визита Болтона в Минск, среди которых желание обсудить вопросы региональной безопасности и выразить поддержку независимости республики.

ИСТОЧНИК KP.RU