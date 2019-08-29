Лукашенко предложил Болтону начать отношение с «нового листа»
На встрече с советником президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил американскому политику начать отношения Минска и Вашингтона с «нового листа».
«Положительное заключается в том, и нас никто в этом не упрекнет, и вы, наверное, знаете об этом, что мы постоянно после ухудшения наших отношений с США предлагали закрыть эту страницу нехорошую и начать с нового листа», - сказал белорусский лидер, отметив, что «несмотря на всю шумиху» вокруг приезда Болтона в Минск, в этом есть «много положительного, особенно для Беларусии».
Как сообщал сайт kp.ru, в МИД Белоруссии сообщили, что у американского политика запланированы также переговоры с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем. Ранее в посольстве Соединённых Штатов в республики назвали основные цели визита Болтона в Минск, среди которых желание обсудить вопросы региональной безопасности и выразить поддержку независимости республики.
ИСТОЧНИК KP.RU