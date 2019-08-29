2019-08-29T16:04:31+03:00
Политика

Путин сообщил Меркель о важности подготовки саммита в «Нормандском формате»

В телефонном разговоре лидеры Германии и России отметили безальтернативность «минского комплекса мер» для урегулирования ситуации на Украине
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Путин сообщил Меркель о важности подготовки саммита в «Нормандском формате»Путин сообщил Меркель о важности подготовки саммита в «Нормандском формате»Фото: REUTERS
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В телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель президент России Владимир Путин подчеркнул важность работы для подготовки к новому саммиту в «Нормандском формате» (Россия, Германия, Франция, Украина), который может обеспечить конкретные и позитивные результаты. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Президент России отметил важность серьезной подготовительной работы в контексте возможного проведения очередного саммита "нормандской четверки" – с тем, чтобы выйти на конкретные позитивные результаты», - говорится в заявлении, где отмечается, что российский лидер также обратил внимание на необходимость выполнения Киевом договоренностей, достигнутых в ходе встреч «нормандской четверки» в Париже и Берлине в 2015 и 2016 годы

В Кремле сообщили, что собеседники назвали безальтернативными «минский комплекс мер» для урегулирования ситуации на Украине.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в немецком правительстве заявили, что в ходе разговора лидеры Германии и России не только договорились продолжать подготовку к саммиту в «Нормандском формате», но также обсудили переговоры о контрактах на транзит газа через Украину, ситуацию в Сирии и Ливии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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