Россия выплатит 54 миллиона евро остатка взноса в Совет Европы

СЕГОДНЯ 16:21 2019-08-29T16:21:01+03:00

Сумма долга по членским взносам за 2017 и 2018 годы будет переведена из федерального бюджета

Изменить размер текста: A A

Россия переведет в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы. Сумма составит 54,7 миллиона евро, которую возьмут из федерального бюджета. Об этом говорится в распоряжении правительства РФ.

«Принять предложение МИДа России, согласованное с Минфином России, МЧС России, Минкультуры России, Минспортом России, о погашении в 2019 году за счет средств федерального бюджета задолженности по членским взносам Российской Федерации в бюджеты органов Совета Европы за 2017-2018 годы в размере 54689608,93 евро», - говорится в опубликованном документе.

Как писал сайт kp.ru, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва в ближайшее выплатит взнос за предыдущие два года и напомнила, что после восстановления в полном объеме полномочий российской делегации Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Россия полностью выплатила взнос в бюджет организации за текущей год в размере 33 миллионов евро.

Напомним, 26 июня ПАСЕ большинством голосов приняла резолюцию о восстановлении полномочий российской делегации в полном объеме. В ответ Украина, Грузия, Словакия, Польша, балтийские республики сообщили, что покидают июньскую сессию ассамблеи в знак протеста.

ИСТОЧНИК KP.RU