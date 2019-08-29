2019-08-29T16:15:52+03:00
Общество

Эксперты не поддержали запрет на торговлю спиртосодержащими лекарствами онлайн

Данное ограничение не будет работать до тех пор, пока не появится четкого списка препаратов, которые относятся к данной категории
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Ограничение продаж спиртосодержащих препаратов может больно ударить по фармацевтикеОграничение продаж спиртосодержащих препаратов может больно ударить по фармацевтикеФото: Павел МАРТИНЧИК
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Эксперты считают запрет на продажу спиртосодержащих лекарств онлайн преждевременным. Инициатива сейчас обсуждается в Госдуме, если предложения будут утверждены, то в законопроект о продаже лекарств в сети внесут дополнения.

При этом, некоторые эксперты считают, что запрещать онлайн-продажу спиртосодержащих лекарств преждевременно, пока не подготовлен список подобных препаратов.

- В законопроекте, который был разработан уже года полтора назад, до сих пор нет деления на спиртосодержащие и не спиртосодержащие препараты и нет определения этому понятию. Конечно, все эти меры направлены против алкоголизма, но должно быть все продумано. Отсутствие разделения создаст проблемы для производителей определенных препаратов. Например, в зеленке спирта немного, но если подобный препарат попадает под это регулирование, то либо станет нерентабельным, либо на него вырастает цена, - заявил ИА «НСН» руководитель Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев.

При этом Виктор Дмитриев уверен в том, что онлайн-продажа лекарств приносит больше вреда, чем пользы.

- Пока мы не готовы безболезненно для себя организовывать Интернет-торговлю. Конечно, запреты ничего не решают, но должны быть жестко прописаны все нюансы, пока в том законопроекте, который я читал, этого не отражено, - отметил он.

Напомним, что в декабре 2017 года законопроект по продаже безрецептурных препаратов через интернет был принят в первом чтении Госдумы РФ. Сейчас онлайн можно только заказать препарат, а забрать заказ можно только в ближайшей аптеке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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