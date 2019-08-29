2019-08-29T16:48:04+03:00
Экономика

Глава ФАС заявил, что развитие конкуренции в России требует уничтожения госкорпораций

Игорь Артемьев предложил сделать из них акционерное общество без привилегий
Людмила КАЮМОВА
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Глава ФАС Игорь Артемьев.Глава ФАС Игорь Артемьев.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Ликвидация государственных корпораций – главный шаг на пути развития конкуренции в России. Такое мнение высказал журналистам Игорь Артемьев, глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

По его мнению, госкорпорации следует реорганизовать, например, в акционерные общества. Тогда они не будут иметь каких-либо привилегий перед остальными участниками рынка. Только при таком условии возможна свободная конкуренция.

Таким образом чиновник ответил на вопрос о концепции Национального плана развития конкуренции в России на 2021-2014 года.

Первые госкорпорации были созданы в 2007 году. На сегодняшний день их шесть: Агентство страхования вкладов, Фонд содействия реформированию ЖКХ, «Росатом», «Ростех», «Роскосмос», ВЭБ.РФ.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о том, что ФАС возбудила дело сразу против - трех сайтов по поиску работы - HeadHunter, Superjob и Rabota.ru. Их обвинили в нарушении закона о конкуренции, так как они не давали своим клиентам искать сотрудников на других ресурсах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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