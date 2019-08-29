2019-08-29T16:59:06+03:00
Экономика

Названы регионы, где чаще всего срывают платежи по кредитам

Россияне задолжали банкам миллиарды рублей
Ася РОМАНЧУК
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Россияне должны банкам рекордные суммы денегРоссияне должны банкам рекордные суммы денегФото: Николай АЛЕКСАНДРОВ
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Эксперты из компании FinExpertiza посчитали в каких регионах чаще всего срывают графики погашения кредитов. В списке «лидеров» оказался Краснодарский край, жители в Москвы и Подмосковья тоже попали в рейтинг тех, кто задолжал банкам крупные суммы денег.

ТОП -5 регионов неплательщиков

Краснодарский край - сумма просрочки 31,4 млрд руб,

Санкт-Петербург - 29,2 млрд руб,

Свердловская область - 23,8 млрд руб,

Москва и Подмосковье – 15 млрд руб,

Калининградская область – 7,1 млрд руб.

Кстати, лидерами по объему займов стали жители Севастополя и Ленинградской области. В сравнении с прошлым годом объем займов севастопольцев вырос на рекордные 2,75 млрд рублей, приблизившись к 10,58 млрд рублей.

Бурный рост на рынке кредитования россиян, по мнению FinExpertiza, пока рано считать опасным, пишет News.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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