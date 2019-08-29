Зеленский внес в Раду законопроект «Об обороне Украины»

СЕГОДНЯ 17:03 2019-08-29T17:03:06+03:00

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Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение в Верховную Раду девятого созыва законопроект о внесении изменений в закон «Об обороне Украины». Документ был обозначен как безотлагательный, но его текст пока не опубликован.

Глава незалежной является верховным главнокомандующим, и сфера обороны является одной из ключевых полномочий украинского лидера.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее Верховная рада зарегистрировала «Проект закона об особой процедуре устранения президента Украины с поста», инициированный Зеленским и обозначенный как безотлагательный. В конце мая парламент восьмого созыва отказался рассматривать законопроект об особой процедуре импичмента главы государства.

Стоит отметить, что по итогам выборов большинство голосов в новом составе украинского парламента досталось депутатам от президентской партии «Слуга народа».

ИСТОЧНИК KP.RU