"Серьезно готовим госпереворот": В Сети опубликовали скандальную переписку о планах Порошенко

СЕГОДНЯ 17:56 2019-08-29T18:18:14+03:00

При этом партия Зеленского хочет сохранить Арсена Авакова на посту главы МВД, чтобы предотвратить второй Майдан

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Партия украинского лидера Владимира Зеленского «Слуга народа» хочет сохранить Арсена Авакова на посту главы МВД страны. Такое решение было принято для того, чтобы предотвратить государственный переворот, который готовит экс-глава государства Петр Порошенко.

Об этом стало известно в четверг, 29 августа, из переписки депутата от партии Владимира Зеленского Лизы Богуцкой, которую удалось заснять журналистам.

- Порошенко готовит переворот. И очень серьезно готовит. Он ждет, что мы отправим Авакова в отставку, чтобы сразу начать, - сказано в переписке.

Далее депутат "Слуги народа" отметила, что в этот четверг, скорее всего, будет снята неприкосновенность, не уточняя, с кого именно.

- Я расстроена очень, но другого пути пока нет. Он (Арсен Аваков) останется до декабря, - заметила Богуцкая в переписке.

По ее словам, именно в декабре экс-глава Украины Петр Порошенко собирается осуществить госпереворот, пишет издание "Страна.ua".

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ИСТОЧНИК KP.RU