"Серьезно готовим госпереворот": В Сети опубликовали скандальную переписку о планах Порошенко
Партия украинского лидера Владимира Зеленского «Слуга народа» хочет сохранить Арсена Авакова на посту главы МВД страны. Такое решение было принято для того, чтобы предотвратить государственный переворот, который готовит экс-глава государства Петр Порошенко.
Об этом стало известно в четверг, 29 августа, из переписки депутата от партии Владимира Зеленского Лизы Богуцкой, которую удалось заснять журналистам.
- Порошенко готовит переворот. И очень серьезно готовит. Он ждет, что мы отправим Авакова в отставку, чтобы сразу начать, - сказано в переписке.
Далее депутат "Слуги народа" отметила, что в этот четверг, скорее всего, будет снята неприкосновенность, не уточняя, с кого именно.
- Я расстроена очень, но другого пути пока нет. Он (Арсен Аваков) останется до декабря, - заметила Богуцкая в переписке.
По ее словам, именно в декабре экс-глава Украины Петр Порошенко собирается осуществить госпереворот, пишет издание "Страна.ua".
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ИСТОЧНИК KP.RU