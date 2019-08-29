2019-08-29T18:04:11+03:00
В мире

Болтон сообщил, что на встрече с Лукашенко не принято конкретных решений

Однако советник Трампа назвал долгую беседу с белорусским лидером очень важной
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Болтон сообщил, что на встречи с Лукашенко не принято конкретных решенийБолтон сообщил, что на встречи с Лукашенко не принято конкретных решенийФото: REUTERS
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Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что его беседа с президентом Белоруссии Александром Лукашенко была очень важная, но стороны не разрешили проблемные вопросы и не приняли конкретных решений.

«Это была очень важная встреча. Конечно, мы не пришли к каким-либо конкретным решениям на ней, но было очень важно обсудить все эти вопросы», - сказал он, отметив, что за 2 часа 15 минут дискуссии стороны смогли обсудить политику, экономику, а также вопросы безопасности как в регионе, так и во всем мире.

Помощник Трампа отметил, что тема возвращения послов совсем не обсуждалась. По словам Болтона, изначально необходимо отметить «прогресс в определенных сферах, чтобы иметь прогресс в вопросе восстановления дипломатического представительства».

Как писал сайт kp.ru, Лукашенко на встречи предложил американскому политику закрыть «нехорошую страницу» и начать отношения Минска и Вашингтона с «нового листа».

ИСТОЧНИК KP.RU

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