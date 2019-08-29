Болтон сообщил, что на встрече с Лукашенко не принято конкретных решений

СЕГОДНЯ 18:04 2019-08-29T18:04:11+03:00

Болтон сообщил, что на встречи с Лукашенко не принято конкретных решений Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что его беседа с президентом Белоруссии Александром Лукашенко была очень важная, но стороны не разрешили проблемные вопросы и не приняли конкретных решений.

«Это была очень важная встреча. Конечно, мы не пришли к каким-либо конкретным решениям на ней, но было очень важно обсудить все эти вопросы», - сказал он, отметив, что за 2 часа 15 минут дискуссии стороны смогли обсудить политику, экономику, а также вопросы безопасности как в регионе, так и во всем мире.

Помощник Трампа отметил, что тема возвращения послов совсем не обсуждалась. По словам Болтона, изначально необходимо отметить «прогресс в определенных сферах, чтобы иметь прогресс в вопросе восстановления дипломатического представительства».

Как писал сайт kp.ru, Лукашенко на встречи предложил американскому политику закрыть «нехорошую страницу» и начать отношения Минска и Вашингтона с «нового листа».

ИСТОЧНИК KP.RU