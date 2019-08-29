СЕГОДНЯ 19:16 2019-08-29T19:38:19+03:00

В Москве неизвестный позвонил в полицию и начал угрожать тем, что взорвет банк Фото: REUTERS

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В москве неизвестный мужчина позвонил по мобильному телефону в полицию и начал угрожать тем, что взорвет банк.

Спустя несколько минут на место инцидента выехал отряд полиции

Как стало известно, в техцентр Сбербанка на Большой Андроньевской позвонил неизвестный мужчина с вопросом о его вкладе 1992 года. Он попросил срочно вернуть ему деньги. В противном случае мужчина обещал взорвать банк.

Неизвестный не уточнил, какое именно он собирается взорвать отделение. Теперь полиция проверяет все банки, сообщил KP.RU собственный источник.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в июле этого года полиция обезвредила москвича, который грозился взорвать дом из-за долга по ипотеке. Он забаррикадировался в квартире, когда в дверь постучали судебные приставы.

ИСТОЧНИК KP.RU