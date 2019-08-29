В Москве неизвестный позвонил в полицию и начал угрожать тем, что взорвет банк
В москве неизвестный мужчина позвонил по мобильному телефону в полицию и начал угрожать тем, что взорвет банк.
Спустя несколько минут на место инцидента выехал отряд полиции
Как стало известно, в техцентр Сбербанка на Большой Андроньевской позвонил неизвестный мужчина с вопросом о его вкладе 1992 года. Он попросил срочно вернуть ему деньги. В противном случае мужчина обещал взорвать банк.
Неизвестный не уточнил, какое именно он собирается взорвать отделение. Теперь полиция проверяет все банки, сообщил KP.RU собственный источник.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в июле этого года полиция обезвредила москвича, который грозился взорвать дом из-за долга по ипотеке. Он забаррикадировался в квартире, когда в дверь постучали судебные приставы.
ИСТОЧНИК KP.RU