2019-08-29T21:11:55+03:00
В мире

"Трампу-кортик, Мелании-белорусский лен": Лукашенко на встрече с Болтоном передал подарки для семьи президента США

Белорусский лидер признался, что "болел" за будущего американского главу на выборах в 2016 году
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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"Трампу-кортик, Мелании-белорусский лен": Лукашенко на встрече с Болтоном передал подарки для семьи президента США"Трампу-кортик, Мелании-белорусский лен": Лукашенко на встрече с Болтоном передал подарки для семьи президента СШАФото: REUTERS
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Белорусский лидер Александр Лукашенко во время встречи в Минске с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном передал ему подарки для американского лидера и его супруги. Дональду Трампу он попросил передать кортик, а Мелании - белорусский лен.

Президент Белоруссии признался, что "болел" за будущего американского главу на выборах в 2016 году.

К слову, самому Джону Болтону белорусский политик подарил сладости без сахара, включая эксклюзивный набор шоколада. А также альбом фотографий архитектурных памятников Белоруссии и предметов декоративно-прикладного искусства.

Лукашенко попросил советника президента США по нацбезопасности передать американскому лидеру "самые теплые поздравления от белорусского народа".

- Корни его зятя (Джареда) Кушнера - здесь, в Беларуси, - с улыбкой добавил Лукашенко,пишет "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Александр Лукашенко предложил Джону Болтону начать отношения с «нового листа». Лидер Белоруссии заявил, что всегда предлагал Вашингтону закрыть «нехорошую страницу».

Лукашенко передал в подарок Трампу кортик, а его супруге Мелании - белорусский лен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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