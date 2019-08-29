В Госдуме оценили идею перехода к 12-часовой рабочей неделе

СЕГОДНЯ 20:35 2019-08-29T21:12:25+03:00

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Депутаты Государственной думы оценили идею перехода к 12-часовой рабочей неделе.

Было подчеркнуто, что воплощение данной идеи в перспективе реально.

Депутат Геннадий Онищенко заявил, что это может произойти через 5-10 лет. При этом другой депутат Госдумы, Виталий Милонов, уверен, что в РФ сокращение продолжительности рабочего дня неизбежно случится, пишет "РИА-Новости".

Напомним, ранее основатель и глава китайской интернет - компании Alibaba Джек Ма заявил, что люди должны работать всего 12 часов в неделю. При этом они должны использовать преимущества искусственного интеллекта.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что при переходе на «четырехдневку» россиянам должны сохранить зарплаты. При этом премьер посоветовал не воспринимать все слишком буквально.

ИСТОЧНИК KP.RU