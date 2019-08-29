В Кронштадте запустили первую в России пилотную 5G сеть

СЕГОДНЯ 20:40 2019-08-29T20:40:54+03:00

На ее основе в городе будут внедряться инновационные сервисы ЖКХ, транспорта и образования

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Первая в нашей стране пилотная 5G сеть, охватывающая весь город, заработала в Кронштадте. Проект реализуется «ПАО «МТС» и компанией Huawei совместно с администрацией Санкт-Петербурга.

Масштабная сеть связи пятого поколения охватывает сигналом почти всю населенную часть города. Как сообщила пресс-служба администрации Санкт-Петербурга, на начальном этапе проекта ею смогут пользоваться все социально-значимые объекты.

- Сеть 5G в Кронштадте развернута на базе восьми базовых станций, пять из которых работают в диапазоне 4,9 ГГц, а еще три - в диапазоне 28 ГГц, - говорит в сообщении пресс-службы. - До конца сентября будут запущены еще четыре базовых станции в диапазоне 4,9 ГГц.

Развитие связи пятого поколения является одним из главных направлений нацпроекта «Цифровая экономика». В планах организаторов проекта — со временем внедрить в регионе на базе 5G сети инновационные решения и сервисы для транспорта, ЖКХ, промышленности, образования и туризма.

- Высокая скорость и способность передавать большой массив данных без задержки в сетях пятого поколения необходимы для развития таких инновационных технологий, как умные города, интернет вещей, беспилотный транспорт, виртуальная реальность и многих других, - рассказал в пресс-службе Санкт-Петербурга.

Нацпроект «Цифровая экономика» предусматривает, что к 2021 году сеть 5G будет доступна в 10 российских городах-миллионниках. Финансирование нацпроекта составляет более 1,634 трлн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU